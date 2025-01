Incredibile Morata, salta Milan-Inter? Il motivo è il mercato

Il Milan, che ieri ha perso a Zagabria scivolando agli spareggi di Champions League, domenica affronterà l’Inter. Morata potrebbe essere ceduto.

DERBY – Verso Milan-Inter, derby in programma domenica sera allo Stadio San Siro di Milano. I rossoneri ieri hanno perso sul campo della Dinamo Zagabria in Croazia, tanto da scivolare agli spareggi di Champions League per accedere agli ottavi di finale. Ora il derby domenica 2 alle 18. Per quanto riguarda l’Inter, il momento della Beneamata è più che positivo, visto che i nerazzurri hanno chiuso al quarto posto la maxi-classifica della Champions League e in campionato inseguono il Napoli capolista con tre punti di distacco, ma con una partita da recuperare. Proprio per il derby, Conceicao potrebbe non avere Alvaro Morata. Mentre intanto Simone Inzaghi sembra aver definitivamente recuperato due uomini importantissimi, soprattutto in vista della Stracittadina di domenica: Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi.

Morata verso il Galatasaray a pochi giorni da Milan-Inter

ADDIO – Morata, infatti, come riferisce Fabrizio Romano, è corteggiato dal Galatasaray. Addirittura, le parti in causa sono vicinissime all’accordo e quindi l’attaccante spagnolo, arrivato in estate al Milan, potrebbe già lasciare Milano per raggiungere la Turchia dove troverà ex giocatori della Serie A come Victor Osimhen, Dries Mertens e Mauro Icardi. Sarebbe clamoroso.