IN – Young Boys-Inter, varie novità di formazione: Inzaghi teme una cosa

Young Boys-Inter si giocherà domani mercoledì 23 ottobre alle ore 21: di seguito le novità di formazione di Simone Inzaghi che corrispondono a un preciso rischio che il tecnico intende scongiurare.

LA SFIDA – Young Boys-Inter sarà la terza giornata di questa Champions League per la formazione nerazzurra. La squadra allenata da Simone Inzaghi punta a trovare il suo secondo successo consecutivo nella competizione, portandosi così a quota 7 punti totali nel girone unico della coppa europea. Per farlo, il tecnico piacentino ha in mente varie novità di formazione in corrispondenza dell’esigenza di evitare ulteriori infortuni dopo quelli già sperimentati in quest’ultima settimana.

Young Boys-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Ecco che Inzaghi dovrebbe sostituire Federico Dimarco con Carlos Augusto e cambiare in toto la formazione d’attacco della squadra nerazzurra. In particolare, ci si aspetta la presenza di Mehdi Taremi e Marko Arnautović dal primo minuto al posto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ciò si riconnette alla volontà di Inzaghi di evitare che il campo sintetico di Berna possa creare sorprese negative in termini di infortuni per i suoi uomini. A maggior ragione se si considera la sfida contro la Juventus prevista per domenica 27 ottobre. Questa la probabile formazione secondo quanto raccolto dal nostro inviato a Malpensa Onorio Ferraro, considerando anche il pieno recupero di Piotr Zielinski per la sfida.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.