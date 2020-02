In EL debutta il VAR e Del Cerro Grande lo sfrutta bene con l’Inter – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” nella sua moviola sottolinea le scelte corrette di Del Cerro Grande in Ludogorets-Inter. Ottimo l’uso del VAR, al debuto in EL.

PROMOSSO – Ottima la prestazione di Del Cerro Grande in Ludogorets-Inter. Pesca bene la simulazione di Tchibota e vede bene in tutte le altre occasioni tenendo in pugno il confronto. Giusti i cartellini. Sul rigore del 2-0 gli dà una mano il Var, ma anche questa è una decisione giusta.

BENVENUTO VAR – Debutto del Var in Europa League ma l’arbitro spagnolo Del Cerro Grande non deve avvalersene nel primo tempo: sarebbe accaduto se Biraghi (25’), dopo un cross da destra di Moses, avesse battuto Iliev, bravo invece a parare sulla linea, perchè il compagno era partito in fuorigioco. Il direttore di gara aveva da poco ammonito (22’) il diffidato Lautaro per un’entrata in scivolata su Terziev. Del Cerro Grande invece (39’) risparmia il cartellino per un intervento scomposto di Marcelinho sull’attaccante argentino mentre non perdona Grigore (43’) per una brutta entrata su Moses.

SUBITO DECISIVO – Nella ripresa il tempo del terzo giallo (6’), rimediato da Wanderson per un fallo tattico su Sanchez, e arriva anche il primo momento Var (20’): su cross di Nedyalkov da sinistra, D’Ambrosio tocca col braccio sinistro. L’arbitro lascia correre poi viene confortato nella decisione dal ceck del videoarbitro Munuera. Scelta giusta perché il difensore interista ha il braccio in posizione congrua lungo il corpo. Bravo ancora l’arbitro (40’) nell’ammonire Tchibota per simulazione: il congolese, affrontato da Borja Valero, si tuffa appena dentro l’area. Finale tutto per il Var (48’): a velocità normale il traversone su cui vanno Anicet e Lukako risulta azione regolare. Munera avverte invece Del Cerro Grande che controlla al monitor, rilevando un netto tocco di mano del malgascio. Rigore per l’Inter e giallo per Anicet, in diffida.