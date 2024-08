IN – Bastoni, niente Chelsea-Inter per problema fisico: le indicazioni

L’assenza di Alessandro Bastoni nel match pareggiato dall’Inter contro il Chelsea ha destato qualche preoccupazione nella tifoseria per il timore dell’assenza contro il Genoa. Sul difensore arrivano le prime informazioni sulle sue condizioni, raccolte dalla nostra redazione.

LO STOP – Alessandro Bastoni non ha preso parte all’amichevole estiva disputata dall’Inter contro il Chelsea, allo Stamford Bridge, conclusasi per 1-1 grazie alle reti di Marcus Thuram e Lesley Ugochukwu. Il calciatore nerazzurro è stato regolarmente convocato ma ha seduto per tutta la partita in panchina, stante la presenza di qualche fastidio fisico che ha determinato la decisione del tecnico Simone Inzaghi di non rischiarlo in vista del match d’esordio in Serie A contro il Genoa.

Bastoni, problemi fisici prima di Chelsea-Inter: le condizioni

LA RICOSTRUZIONE – Le condizioni fisiche di Bastoni non devono però destare preoccupazioni rispetto all’incontro contro il Grifone di sabato 17 agosto. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, l’affaticamento muscolare sofferto dall’italiano ha indotto Simone Inzaghi a tenerlo fuori a scopo precauzionale. La sua presenza nell’incontro con il club allenato da Alberto Gilardino non è in discussione, tanto che non verranno svolti esami strumentali per accertare l’entità del problema da lui patito. Almeno nel caso di Bastoni, quindi, i tifosi nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo.