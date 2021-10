Immobile tra oggi e domani in gruppo: convocato per Lazio-Inter?

Maurizio Sarri spera di ritrovare Ciro Immobile in vista della sfida di sabato contro l’Inter. Nelle prossime ore il calciatore si allenerà con il gruppo

VERSO LAZIO-INTER – Ciro Immobile convocato per Lazio-Inter? Ore decisive per l’attaccante italiano, che nella giornata di ieri ha alternato una corsetta a qualche esercitazione con il pallone. Tra oggi e domani si riaggregherà con i compagni, e la sensazione è che potrebbe essere convocato in vista di Lazio-Inter in programma sabato alle 18. Niente da fare ancora per Zaccagni, fermo per un attacco influenzale. Se dovesse smaltire la febbre allora sarà convocato.