Immobile pronto per l’Inter: ieri allenamento completo con il gruppo – CdS

Immobile ieri per la prima volta, dopo l’infortunio, ha lavorato a pieno regime in vista di Lazio-Inter. Secondo il Corriere dello Sport è pronto per giocare da titolare.

RECUPERATO – Immobile ha approfittato della sosta per riposarsi in vista della ripresa contro l’Inter. Da ieri pomeriggio l’attaccante ha svolto tutto l’allenamento completo con il gruppo. Al calciatore restano ancora due giorni di lavoro, oggi e domani, per migliorare, ma quel che è certo è che ci sarà contro l’Inter e probabilmente da titolare. Sarri ovviamente prima si assicurerà nelle prossime ore che il possibile utilizzo dell’italiano non comporti ulteriori rischi, la Lazio non può permettersi di perderlo a lungo.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania