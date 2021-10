Immobile, il recupero con l’Inter non è scontato: sosta decisiva – CdS

La Lazio nella giornata di ieri ha pubblicato un comunicato in merito alle condizioni di Immobile (vedi articolo), infortunatosi durante il match contro la Lokomotiv Mosca. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il suo recupero per la sfida contro l’Inter dopo la sosta non è così scontato.

RECUPERO – Immobile si è fermato a causa di un problema fisico accusato durante la sfida di Europa League. Fuori per la prima volta in campionato, secondo il quotidiano romano non è detto che ritorni a disposizione per Lazio-Inter, in programma sabato 16 ottobre. Anche Milinkovic-Savic non è al top, e in molti saranno chiamati agli straordinari, oggi in vista di Bologna-Lazio alle 12:30. Maurizio Sarri dal canto suo ha chiesto l’ultimo sforzo alla squadra, la sosta sarà decisiva per provare a recuperare Ciro, riavere Zaccagni in gruppo e tentare di alleggerire gli affaticamenti e gestire le pressioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone