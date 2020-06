Il ritorno di Lautaro Martinez, con la Samp arriva la risposta sul campo – TS

“Tuttosport” sottolinea come contro la Sampdoria Lautaro Martinez sia tornato a giocare ai suoi livelli, rispondendo sul campo alle critiche.

PARTITA DI LIVELLO – Lautaro Martinez si mette alle spalle la prestazione opaca fornita nella semifinale di ritorno contro il Napoli e torna a mettere la sua griffe su una vittoria dell’Inter. Il Toro, che non segnava dallo scorso 29 gennaio, è apparso in gara fin dalle prime battute, scambiandosi spesso la posizione con Lukaku. Mossa che ha mandato in cortocircuito la difesa della Sampdoria. Suo il tacco che ha aperto la strada per l’1-0 e poi la fine del digiuno col 2-0. In generale Lautaro è stato parecchio presente nella partita e il gol gli ha fatto raggiungere la doppia cifra di marcature nei primi tempi. Solo Immobile con 15 ha fatto meglio.