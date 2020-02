Il Milan si aggrappa a Ibrahimovic: da solo ha piÃ¹ titoli di tutta l’Inter – CdS

Il Milan si aggrappa a Ibrahimovic: da solo ha più titoli di tutta l’Inter – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come il Milan si affidi a Ibrahimovic. Lo svedese è un uomo derby e da solo ha più titoli di tutta l’Inter.

PRESENZA FONDAMENTALE – A piccoli passi Zlatan Ibrahimovic si avvicina al derby. Per il Milan è troppo importante schierare il campione svedese nel match di domenica sera contro l’Inter, così dopo l’allenamento personalizzato sui campi di Milanello nella giornata di ieri, oggi Zlatan dovrebbe cominciare a lavorare con il gruppo, incrementando gradualmente senza esagerare. Il match si preannuncia complicato per i rossoneri, che non partono con il favore del pronostico, ma con la presenza di Zlatan in campo hanno più chance di mettere in difficoltà i cugini.

UN TITOLO IN PIU’ – Il confronto emblematico è sui trofei vinti in carriera da Ibrahimovic, lo svedese da solo ha sollevato più trofei che tutto l’undici titolare dell’Inter che scenderà in campo nel derby. Sono 35 infatti i titoli nazionali e internazionali che Ibra ha conquistato nell’arco della carriera con tutte le squadre in cui ha militato, dove spiccano soprattutto i 15 vinti con la maglia del Paris Saint Germain, ma anche con Barcellona, Milan, Inter, Ajax e Manchester United. Un numero maggiore di trofei rispetto a tutti gli undici titolari che giocheranno a San Siro con la maglia nerazzurra. Sommando i trofei aggiudicati dai ragazzi di Conte nel corso degli anni si arriva a un totale di 34, considerando Eriksen vincente nel ballottaggio a centrocampo con Vecino, mentre Ibrahimovic da solo è riuscito a ottenerne di più, e questo dà la misura della grandezza del giocatore. Tra i nerazzurri i giocatori che hanno avuto maggiore successo sono Ashley Young con 7 trofei, Alexis Sanchez, Diego Godin e Christian Eriksen con 5, ovvero i giocatori di maggiore esperienza internazionale. Zlatan però rappresenta il pericolo maggiore per i nerazzurri nonostante i 38 anni e una condizione fisica non ottimale, basta infatti la sua presenza per mettere in allarme la difesa interista.

UOMO DERBY – D’altronde Ibrahimovic è un cliente speciale nei derby, abituato a segnare e spesso a deciderli. Com’era accaduto nel 2010, nel suo primo derby con la maglia rossonera andò subito in gol su rigore contro la sua ex squadra. Un anno dopo nell’agosto del 2011 Zlatan segnò ancora nel match di Supercoppa italiana contro l’Inter, con la vittoria del trofeo a Pechino. L’ultima sfida ai cugini risale invece alla stagione 2011-12 dove Ibrahimovic mise a segno addirittura una doppietta, e fu l’ultimo episodio contro l’Inter prima dell’addio ai rossoneri con il passaggio a Parigi. Il Milan uscì sconfitto dal quel match per 4-2, e oggi lo svedese sogna ancora una rivincita di quella partita.