Il Getafe pensa alla trasferta lampo per la sfida con l’Inter – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che il Getafe dovrebbe ruscire a volare a Milano per la sfida con l’Inter. Si pensa a una trasferta lampo.

COPPE DA DISPUTARE – Il Coronavirus sta portando tutte le verie leghe nazionali varare soluzioni di emergenza. Il problema più urgente, però, sono le coppe europee. L’obiettivo è giocare tutti gli ottavi, questa e la prossima settimana. Poi si vedrà. Ieri sera, al momento di andare in stampa, era in via di risoluzione il problema relativo al blocco dei voli da e per l’Italia imposto dal Governo spagnolo. Un provvedimento che aveva tenuto in bilico al lungo due gare di Europa League di domani: Siviglia-Roma e Inter-Getafe.

TRASFERTA LAMPO – La Uefa ha speso tutta la giornata in frenetici contatti con le autorità iberiche: l’obiettivo era quello di trovare una “finestra” temporale per far decollare il volo del Getafe per Milano e per far atterrare quello della Roma a Siviglia (soluzione da ripetere tra 7 giorni con quelli dell’Inter e del Siviglia). Il numero uno del Getafe, Ángel Torres, nel pomeriggio era pessimista: «Non vedo troppe soluzioni: la partita sarà cancellata o rinviata». In realtà le diplomazie hanno lavorato e alle 23,30 al via libera del Governo spagnolo mancava solo l’ufficialità. Non è esclusa comunque una trasferta lampo, con partenza domani mattina e rientro nella notte.