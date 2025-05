Il Como vince ancora: Strefezza decisivo sul campo del Parma

Il sabato della 35° giornata di Serie A, che vedrà in campo anche l’Inter questa sera, si è aperto con due match. Allo stadio Tardini si sono affrontate Parma e Como. La gara è terminata con la vittoria dei lariani per 1-0. Decisiva la rete del subentrato Strefezza, al secondo centro consecutivo in Serie A.

LA PARTITA – Prosegue il grande momento di forma del Como, alla 5° vittoria consecutiva. I lariani escono vincenti dal campo del Parma, grazie ad un gol nella ripresa di Strefezza. Sconfitta che lascia la formazione Christian Chivu ancora in lotta per la salvezza, da conquistare nelle ultime tre giornate. Aspettando il risultato dell’Empoli, la squadra emiliana resta a 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Successo che lancia la squadra di Fabregas nella parte sinistra della classifica. Con il pari del Torino, fermato dall’1-1 dal Venezia, i lombardi si portano al 10° posto staccando la formazione granata.

Entrambe le squadre, nelle ultime giornate, avranno voce in capitolo nella lotta scudetto. I ducali riceveranno il Napoli al Tardini nella 37esima giornata, mentre il Como sarà l’ultimo avversario dell’Inter in campionato.

Parma-Como, Strefezza regala il 5° successo di fila ai lariani

COMMENTO – Nella prima frazione è il Como ha fare la partita, ma i padroni di casa si rendono pericolosi con le ripartenze. A pochi minuti dal termine del primo tempo, il Parma crea la miglior palla gol dei primi 45′: Pellegrino manda alto da due passi dalla porta. Nella ripresa, il copione della gara non cambia: è il Como a gestire i ritmi, con il Parma attento a non scoprirsi. Al 63‘ Ikone ha l’occasione per spezzare gli equilibri in favore dei lariani, ma il francese si divora il gol del vantaggio: l’ex Fiorentina spreca un importante chance a tu per tu con Suzuki, concludendo sul fondo. Il Parma si rende pericoloso con le transizioni veloci. Al 79′ grande chance sciupata in contropiede da Valeri: il terzino non riesce a servire Ondrejka tutto solo davanti la porta. Sono gli ospiti ad approfittarne subito dopo. Al 80′ gli ospiti sbloccano il match, portandosi in vantaggio grazie al contributo della panchina. Strefezza, entrato nel corso della ripresa, realizza il gol dell’1-0 servito da Douvikas. Tante occasioni nel recupero per il Parma, alla ricerca del pari. La più clamorosa finisce sui piedi di Man al 93′. In una mischia in area di rigore, Valeri serve l’esterno rumeno sul secondo palo. Man incredibilmente conclude alto a porta sguarnita, divorandosi clamorosamente il gol dell’1-1.

Parma-Como: 0-1

80′ Strefezza (C).