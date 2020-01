Il Cagliari contro l’Inter si affida a Ionita, che stava per andarsene – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Inter-Cagliari sarà un’occasione per Ionita, che giocherà titolare dopo tante esclusioni.

QUASI CEDUTO, ORA TITOLARE – L’annuncio di una sua partenza sembrava imminente e invece il Cagliari si aggrappa forte al suo lottatore del centrocampo, Artur Ionita, che a Milano sarà sicuro protagonista della sfida contro l’Inter. Il forfait di Marko Rog sarà determinante perché la mezzala venuta dall’est ritrovi la maglia da titolare, ma avere un giocatore in campo con le sue caratteristiche regalerà alla squadra grinta, corsa e temperamento. Ionita visto lo scarso impiego degli ultimi mesi non avrebbe disdegnato di passare al Lecce per andare a lottare, da protagonista, per la salvezza. Qualche contatto c’è stato: la dirigenza salentina provava ad abbozzare il discorso della durata contrattuale (due anni proposti dal club, tre quelli richiesti dall’entourage del giocatore). Il Cagliari ha rispedito al mittente le offerte decidendo di tenerselo stretto. Ora tornerà a giocare dal primo minuto, a cominciare proprio da domenica.