De Vrij recuperato prima di Cagliari? Non l’unica novità per l’Inter – Sky

L’Inter ritrova Stefan De Vrij nella delicata trasferta contro il Cagliari. L’olandese, in panchina contro il Como, ritrova una maglia da titolare. In collegamento con Sky Sport, Matteo Barzaghi conferma il pieno recupero del centrale dell’Inter.

NOVITÀ – L’Inter ritrova Stefan De Vrij nell’ultima trasferta del 2024. I nerazzurri vogliono chiudere l’anno corrente con una vittoria. Ciò significherebbe allungare, in campionato, la striscia positiva a 12 risultati utili consecutivi. Tre punti a Cagliari vorrebbe dire anche 5 vittorie consecutive in Serie A, sarebbe record per questa prima parte di stagione. Per ottenere questo risultato, Simone Inzaghi si affida a De Vrij in difesa anche se da poco recuperato. Il difensore completamente ristabilito, sarà, molto probabilmente l’unica novità nella trasferta sarda. Contro il Como è partito in panchina e poi subentrato a Bisseck nel secondo tempo al 75′ di gioco. L’Inter, con Benjamin Pavard e Francesco Acerbi fuori, ritrova la difesa a tre con Yann Bisseck, Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij. Una difesa non più inedita ma diventata quasi la normalità in casa Inter.

L’Inter ritrova certezze con il difensore olandese

CERTEZZE – L’Inter ha subito tante reti ad inizio campionato, ben 15 nei primi 15 incontri di campionato (una media di 1 gol a partita). Il trend negativo è decisamente cambiato. Negli ultimi 7 incontri di Serie A l’Inter ha subito solamente 2 gol. Questo sta ad indicare un maggior affiatamento della nuova linea difensiva e soprattutto maggiore intesa di squadra. Il difensore olandese in Europa è tra i primi difensori per duelli difensivi vinti, per passaggi precisi in avanti e per passaggi precisi corti. In questa stagione è fondamentale anche per la manovra di costruzione dal basso. Dietro infatti De Vrij si unisce ai registi difensivi come Bastoni e Hakan Calhanoglu. Questa situazione comporta più soluzioni in avanti e minori preoccupazioni in fase difensiva. Con il ritorno del difensore olandese affronterà la trasferta di Cagliari con più certezze.