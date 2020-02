Ibrahimovic vuole testarsi contro l’Inter, ma Pioli deve gestirlo – TS

“Tuttosport” fa il punto sulle condizioni di Ibrahimovic in vista di Inter-Milan. Lo svedese ci tiene a giocare, ma Pioli deve gestirlo.

IBRA C’E’ – Oggi Pioli scioglierà le riserve su Zlatan Ibrahimovic, ma la sensazione forte è che alla fine lo svedese questa sera ci sarà, lui che ha griffato l’ultima vittoria del Milan in casa dell’Inter: era il 14 novembre del 2010 e i rossoneri vinsero 1-0 con un calcio di rigore trasformato da Ibra sotto la Curva Nord. Un gol e un successo che simbolicamente rappresentarono il passaggio di testimone fra l’Inter, campione d’Italia e reduce dal Triplete, e il Milan di Massimiliano Allegri che a fine campionato vinse poi lo scudetto.

TEST NECESSARIO – Ibrahimovic domenica scorsa non ha giocato contro il Verona a causa dell’influenza, ma soprattutto – come si è capito nel corso di questa settimana – per un affaticamento muscolare al polpaccio rimediato la sera di Milan-Torino di Coppa Italia. Da martedì ha infatti iniziato un percorso personalizzato di rientro graduale in gruppo, a dimostrazione che il problema al polpaccio, seppur lieve, era da non sottovalutare. Ieri Ibrahimovic ha svolto l’allenamento in gruppo, il secondo della settimana dopo quello di venerdì (quando però aveva saltato la partitella finale) Dunque ci sarà? Al 99% sì, anche perché Ibra non vuole perdersi la sfida contro la sua ex squadra e contro un tecnico, Antonio Conte, che lo stima e che lo avrebbe voluto allenare al Chelsea. Ibra ha fame di grandi partite. Ha bisogno di grandi partite per testarsi. Perché come ha spiegato lui stesso il giorno della presentazione, si sente ancora forte, il migliore, e misurarsi contro una squadra come l’Inter, che in questa stagione ha dimostrato di poter lottare per lo scudetto e presenta la migliore difesa del campionato, è un esame di quelli da provare, da vivere sulla propria pelle da guerriero.

PRESENZA FONDAMENTALE – Ibra si è gestito, lo staff medico ha scelto per lui il percorso migliore da svolgere in questa settimana e stasera, preso atto che non dovrebbe correre rischi, ci sarà. La precauzione è stata massima perché, come dimostrato contro il Verona la scorsa settimana, senza Ibra questo è un Milan più povero e meno pericoloso in area, anche perché ceduto Piatek non è arrivato un alter ego dello svedese. E siccome il Milan la prossima settimana si giocherà una buona fetta della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (andata a San Siro giovedì 13), era giusto curare al meglio qualsiasi dettaglio. Anche perché Ibra, per quello che fa in campo e per quello che gli viene richiesto, non aveva bisogno di svolgere cinque-sei allenamenti al top, ma di mantenere la condizione.