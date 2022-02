Ibrahimovic torna ad allenarsi in gruppo: le ultime in vista di Milan-Inter

Il Milan questa mattina è sceso in campo ad allenarsi per preparare la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. La notizia più importante per Stefano Pioli è il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in gruppo.

RITORNO – Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi, almeno inizialmente, con il resto del gruppo. La notizia arriva dalla sessione d’allenamento di questa domenica mattina. Lo svedese ha effettuato il riscaldamento con tutta la squadra, poi però ha proseguito con lavoro personalizzato. La sua convocazione in Milan-Inter resta comunque abbastanza improbabile.