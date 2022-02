Ibrahimovic e Tomori ci provano per Inter-Milan: chi recupera Pioli?

Ibrahimovic e Tomori stanno provando a recuperare in vista del derby di Milano tra Inter e Milan. Lavoro personalizzato per entrambi ma in due luoghi differenti

CONDIZIONI − Inter-Milan si avvicina con il derby-scudetto in programma sabato alle ore 18.00. I nerazzurri stanno preparando la partita a ranghi non ancora completi (vedi articolo), situazione simile anche per Stefano Pioli. In vista della stracittadina, sono da monitorare le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori. L’attaccante svedese, uscito per un problema al tendine d’Achille durante Milan-Juventus, ha fatto anche oggi lavoro personalizzato in palestra. Al momento, è difficile valutarne la sua presenza o meno per il derby con sia lo staff medico rossonero che lo stesso Pioli cauti nell’evitare possibili ricadute. Come riporta Beppe Di Stefano, da Milanello per Sky Sport, sta al giocatore decidere se rischiare o meno. Quanto a Tomori, il difensore inglese ha fatto lavoro personalizzato ma sul campo. Per lui, le probabilità di esserci sono decisamente più alte.