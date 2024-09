Ibrahimovic prova a dare la scossa pre Inter-Milan: colloquio alla squadra

Si avvicina l’attesissimo derby Inter-Milan in programma domenica sera. Zlatan Ibrahimovic ha provato a dare la scossa all’ambiente rossonero, andando a colloquio con la squadra.

SCOSSA – Una situazione non facilissima in casa rossonera in questi giorni, tra la sconfitta contro il Liverpool e le notizie su un possibile esonero di Paulo Fonseca. A provare a dare la scossa a tre giorni dal derby Inter-Milan di domenica ci prova Zlatan Ibrahimovic che, dopo le parole che hanno fatto discutere prima dell’esordio in UEFA Champions League, ha provato oggi a caricare la squadra. Come riporta Sky Sport, il dirigente rossonero, presente a Milanello, ha voluto andare a colloquio con i giocatori, cercando di motivarli proprio per affrontare nel migliore dei modi la squadra di Simone Inzaghi. Tra i giocatori con cui ha parlato anche Mike Maignan che, dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire contro il Liverpool, recupera e si prepara a scendere in campo regolarmente da titolare.

