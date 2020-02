Ibrahimovic “ruggisce” sui social network: messaggio verso Inter-Milan?

Zlatan Ibrahimovic è al centro del dibattito in queste ore: lo svedese sta lavorando per recuperare ed essere in campo dal primo minuto nella sfida tra Inter e Milan. L’attaccante ha pubblicato sui social network un video che può essere un messaggio in vista della stracittadina

IL POST – Da una parte le condizioni fisiche di Samir Handanovic, dall’altra quelle di Zlatan Ibrahimovic (vedi qui). I due giganti di Inter e Milan stanno lavorando per esserci nella super sfida di domenica sera. Lo svedese ha pubblicato sui social network un video che potrebbe essere un messaggio ai rivali nerazzurri: “I leoni non suonano come gli umani”, la didascalia che accompagna il video.