Ibrahimovic recuperato! Pioli riflette. Cambio per bloccare l’Inter? – Sky

Condividi questo articolo

Ibrahimovic ci sarà o no nel derby di domenica? Se in casa Inter i dubbi sono diversi (QUI le ultime), i rossoneri di Pioli provano a sorprendere Conte con un possibile cambio modulo

RECUPERATO – Manele Baiocchini di “Sky Sport” ha prima parlato della presenza o meno dell’ex Inter: «Tanti segnali ci fanno capire che Ibrahimovic ci sarà domenica. Oggi si è allenato con la squadra per la prima volta e ha fatto quasi tutto con la squadra. Ok la parte tattica e in palestra. Ha finito con del lavoro personalizzato saltando la partitella per non rischiare e non forzare, ma ci sarà».

CAMBIO – Baiocchini ha poi sottolineato come il Milan potrebbe cambiare schieramento: «Pioli lavora a un 4-4-2 mascherato che diventa 4-5-1 in fase difensiva con Çalhanoğlu in marcatura su Brozovic e 4-4-1-1 in fase offensiva con il turco in supporto di Ibrahimovic. L’Inter spesso ha sofferto infatti un giocatore che blocca il costruttore di gioco. Questa è la prova fatta in allenamento oggi. Vedremo se domani sarà confermata».

FORMAZIONE – Questa la probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Çalhanoğlu; Ibrahimovic.