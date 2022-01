Ibrahimovic, problemi rientrati in vista del derby Inter-Milan? Esami svolti

Ibrahimovic dovrebbe giocare il derby Inter-Milan di sabato 5 febbraio (ore 18). Dopo il problema fisico di domenica con la Juventus (vedi articolo) gli esami in giornata hanno escluso complicazioni.

IN BILICO – Resta in dubbio, ma alla fine Zlatan Ibrahimovic dovrebbe farcela per il derby Inter-Milan. In giornata, come segnala Sport Mediaset, gli esami hanno confermato l’infiammazione al tendine d’Achille riscontrata domenica con la Juventus. L’attaccante sta svolgendo un lavoro personalizzato, ma lo staff tecnico è fiducioso per il suo recupero in vista della stracittadina. Nei prossimi giorni sarà rivalutato, prima di reinserirlo in gruppo con Stefano Pioli. Per Ibrahimovic, però, più sì che no per il derby.