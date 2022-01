Ibrahimovic, la prima diagnosi sull’infortunio: derby Inter-Milan in bilico

Ibrahimovic è uscito nel corso del primo tempo di Milan-Juventus di stasera (vedi articolo). A due settimane dal derby contro l’Inter lo svedese è a rischio: ci sono aggiornamenti sul suo infortunio.

PROBLEMA FISICO – Zlatan Ibrahimovic ha chiesto il cambio in Milan-Juventus per un fastidio al tendine d’Achille. Questa è la prima diagnosi: un’infiammazione, come riportato da DAZN. Tempi di recupero, ovviamente, al momento ancora non valutabili ma col derby con l’Inter fra due settimane è chiaro che sia in dubbio la sua presenza. Ibrahimovic ha lasciato il campo al 28’ della partita di stasera, sostituito da Olivier Giroud. Nel post partita presumibili nuovi aggiornamenti.