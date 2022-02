Ibrahimovic, passi avanti verso il recupero ma in Milan-Inter non ci sarà – CdS

Ibrahimovic ha fatto avanti avanti dopo l’infortunio ma, secondo quanto sottolineato anche oggi dal Corriere dello Sport, contro l’Inter in Coppa Italia non ci sarà.

VERSO IL RECUPERO – Ibrahimovic non pensa al ritiro e prima vuole necessariamente vincere un titolo con il Milan (vedi dichiarazioni). Contro l’Inter in Coppa Italia, intanto, non sarà presente. Passi avanti dopo l’infortunio e sicuramente sulla via del recupero: un miglioramento rispetto il mese precedente ma lo step ulteriore di ieri non gli consentirà di tornare tra i convocati della sfida contro l’Inter in programma martedì 1 marzo. Il centravanti svedese si sta allenando per provare a puntare alla sfida di campionato contro il Napoli, domenica prossima al Maradona.

Fonte: Corriere dello Sport – A. Vit.