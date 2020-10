Ibrahimovic guarito dal Coronavirus: torna per Inter-Milan? Il...

Ibrahimovic guarito dal Coronavirus: torna per Inter-Milan? Il messaggio

Ibrahimovic dovrebbe essere a disposizione di Pioli per il derby Inter-Milan in programma fra otto giorni, visto che dice di essere guarito dal Coronavirus. È lo stesso svedese ad annunciare di essere negativo, attraverso i suoi account social.

TORNA PER IL DERBY – Il Milan oggi, a otto giorni dal derby con l’Inter, ha avuto la notizia della positività di Matteo Gabbia (vedi articolo). Per i rossoneri c’è però il guarito principale, ossia Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, tramite il suo profilo ufficiale Twitter, annuncia di aver superato il Coronavirus. Questo il messaggio, riferendosi a se stesso in seconda persona singolare: “Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!”