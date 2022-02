Ibrahimovic e Rebic saltano Inter-Milan, Pioli ha già i sostituti – TS

Ibrahimovic non ce la farà a recuperare in tempo per Inter-Milan, nuovo stop, invece, per Ante Rebic. Secondo quanto riportato da TuttoSport, Pioli ha già scelto su chi puntare per sostituire i due assenti.

DUE ASSENTI – Nuovo stop per Rebic, l’attaccante del Milan nel corso di uno degli ultimi allenamenti della scorsa settimana ha riportato un nuovo problema alla caviglia che gli impedirà di essere presente al derby. Come lui assente anche Zlatan Ibrahimovic, che non ce l’ha fatta a recuperare in tempo. Considerate queste assenze, Stefano Pioli ha già scelto gli uomini che di fatto li sostituiranno: il primo è sicuramente Olivier Giroud, il francese prenderà il posto dello svedese in attacco. Alle sue spalle al posto del serbo ci sarà Alexis Saelemaekers.

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara