Ibrahimovic contro l’Inter ci sarà, per il Milan è imprescindibile – CdS

Il “Corriere dello Sport” non ha dubbi: per Inter-Milan Ibrahimovic sarà regolarmente in campo. La sua presenza è troppo importante per i rossoneri.

RECUPERO SICURO – Avanti piano. Il percorso è tracciato. Ibrahimovic giocherà il derby, non esistono dubbi in proposito. Ma ci arriverà con la massima cautela. Anche ieri, infatti, non si è allenato con il resto della squadra, ma ha svolto un programma differenziato. In campo, comunque, come era accaduto anche mercoledì, dopo che martedì, invece, era rimasto in palestra. Oggi, però, a meno di cambi di programma, dovrebbe essere il giorno giusto per riaggregarsi al gruppo. Del resto, oggi è anche il giorno in cui cominceranno le prove generali in vista del derby. Non che Pioli non abbia ancora cominciato a preparare la sfida con l’Inter. Ma il grosso, come d’abitudine, è riservato ai due giorni che precedono la partita. E, tornando ad Ibra, è chiaro che la sua presenza è fondamentale per affrontare i nerazzurri in un certo modo e con un certo atteggiamento. Già perché il Diavolo si è letteralmente trasformato nel momento in cui le porte di Milanello si sono riaperte per lo svedese. Quanto pesi la sua presenza, e di contro la sua assenza, lo ha definitivamente dimostrato la sfida di domenica scorsa con il Verona.