Ibrahimovic, che voglia di derby: la tabella di marcia in vista dell’Inter – Sky

Domenica si giocherà il derby di Milano. Se in casa Inter il giocatore più atteso è Eriksen, in casa rossonera è Ibrahimovic. Lo svedese ha saltato la sfida contro l’Hellas Verona ma ci sarà

DERBY – Manuele Baiocchini a “Sky Sport 24” ha sottolineato la voglia dell’attaccante del Milan di esserci. Queste le sue paole: «Ibrahimovic anche oggi ha svolto un allenamento differenziato. Ieri si è allenato da solo in palestra, oggi sul campo e domani invece è previsto il rientro in gruppo. Lui si sente titolare in vista del derby. È carico e non vede l’ora di giocare contro l’Inter».