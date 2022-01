Ibrahimovic ancora da monitorare, Tomori forza già per esserci in Inter-Milan

Ibrahimovic non vuole perdersi il prossimo Derby di Milano per nessuna ragione. E lo stesso vale per Tomori. Come riportato da Sky Sport, i due calciatori rossoneri attualmente infortunati puntano al recupero lampo in vista di Inter-Milan

DERBY DECISIVO – Importanti novità da Milanello. Preoccupa meno del previsto Zlatan Ibahimovic, per cui non sono previsti esami strumentali né oggi né nei prossimi giorni. L’attaccante svedese verrà valutato giorno per giorno a partire da mercoledì. Il Milan conta di averlo a disposizione per il Derby di Milano in programma dopo la sosta ma ancora è presto per fare ipotesi. Chi invece vuole esserci a tutti i costi contro l’Inter è Fikayo Tomori, che – come confermato da Sky Sport – sta iniziando a forzare per provare a rientrare in tempi record. Il difensore inglese proverà a ottimizzare il periodo di recupero proprio in vista di Inter-Milan, che può essere decisiva per gli equilibri della Serie A (vedi classifica).