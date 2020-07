Iachini: “Stimoli? Siamo professionisti! Inter con qualitÃ  e singoli. Conte…”

Iachini: “Stimoli? Siamo professionisti! Inter con qualità e singoli. Conte…”

Dopo Conte (QUI le sue dichiarazioni), alla vigilia di Inter-Fiorentina ha parlato anche il tecnico dei Viola Beppe Iachini. Si è parlato dell’obiettivo salvezza raggiunto e dei nerazzurri di Conte

FIORENTINA – Beppe Iachini ha parlato ai microfoni di “Viola Channel” del finale di stagione dei suoi: «Da quando è ripresa la Serie A, siamo la migliore difesa del campionato, tiriamo spesso in porta anche se spesso con poca efficacia. Abbiamo un percorso da portare avanti in queste quattro partite. Siamo dei professionisti e bisogna trovare sempre stimoli. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto fino alla fine: ho parlato con i ragazzi di questo».

NERAZZURRI – Iachini ha poi parlato della squadra di Antonio Conte: «Contro l’Inter l’obiettivo è quello di dare continuità al percorso nonostante le energie non siano molte. Non è però un alibi. Questo discorso vale per tutti. Tra i ragazzi valuterò chi ha recuperato di più e faremo le scelte adeguate. I nerazzurri sono una grandissima squadra con qualità, un ottimo allenatore e grandi individualità. Servirà l’atteggiamento giusto».

Fonte: violachannel.tv