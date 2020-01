Iachini: “Castrovilli? Contusione. Spero recuperi”. Inter a rischio?

Le parole del tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, nel post partita di Fiorentina-Genoa, sulle condizioni di Gaetano Castrovilli, uscito malconcio dalla sfida contro i liguri. La situazione.

PREOCCUPAZIONE – Solo tanta paura per Gaetano Castrovilli in Fiorentina-Genoa. Il centrocampista ex Cremonese aveva subito una contusione ed è stato costretto a lasciare il campo per via di un giramento di testa. Ecco le parole del tecnico viola, Giuseppe Iachini, ai microfoni di “Sky Sport”: «Castrovilli? Non so, è andato a fare accertamenti in ospedale. Non so se, precedentemente a quell’episodio, ha preso una contusione. Non si ricordava dove fosse, è uscito e adesso vediamo per quanto. Speriamo non sia nulla». Non dovrebbe essere a rischio, dunque, la sua presenza contro l’Inter, mercoledì sera, nel match di Coppa Italia.