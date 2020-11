I pensieri di Conte verso Atalanta-Inter: idea Sanchez con una speranza

Alexis Sanchez

Salgono le candidature di Alexis Sanchez titolare in Atalanta-Inter (in campo domenica alle 15.00). Sul cileno sono molti i ragionamenti di Conte, che si avvicina al match di domenica con una speranza.

SCALPITANTE – Alexis Sanchez sembra avere recuperato dal fastidio fisico delle scorse settimane. Tutto questo all’alba di una nuova pausa nazionali, il vero spauracchio per Antonio Conte. Tuttavia il tecnico dovrà scegliere i migliori undici da schierare in Atalanta-Inter, sperando in una vittoria che bissi il successo dell’ultima giornata dello scorso campionato. E, nonostante i 2 gol in altrettante gare di Ivan Perisic nel ruolo di punta, difficilmente rivedremo il croato affianco a Lautaro Martinez. Al suo posto, il candidato forte è proprio il cileno numero 7.

DITA INCROCIATE – Quando Sanchez gioca in coppia con il Toro, l’attacco dell’Inter toglie ogni punto di riferimento alle retroguardie avversarie. Una variabile di cui Conte è perfettamente consapevole, e che può rilevarsi decisiva contro l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini ama giocare a viso aperto, soprassedendo su eventuali incertezze difensive. Che, tuttavia, sono pericolosamente aumentate nelle ultime gare (15 gol subiti nelle ultime 6 gare). È quindi altamente probabile che il cileno dell’Inter scenda in campo da titolare (dopo i 12 minuti di Madrid), in vista di una nuova, obbligata, convocazione in Nazionale, quasi impossibile da evitare.