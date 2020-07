Hysaj punta Inter-Napoli: “Fare attenzione ai dettagli dalla prossima partita”

Condividi questo articolo

Hysaj è stato uno dei grandi protagonisti di Napoli-Sassuolo, con il gol che ha sbloccato la partita (vedi articolo). Il laterale albanese, al suo primo centro in Serie A dopo 189 presenze, ha parlato a DAZN della partita di martedì sera contro l’Inter.

PREPARAZIONE – Per il Napoli la gara di stasera e le ultime due giornate di Serie A contro Inter e Lazio serviranno per avvicinarsi alla Champions League. Elseid Hysaj, intanto, è soddisfatto per aver segnato: «Sono molto contento per questo primo gol con la maglia azzurra, che è molto bello. Lo voglio dedicare a mia moglie e alla mia famiglia, spero che in futuro ce ne siano altri. Ci sono stati quattro gol annullati, forse anche per errori nostri, però menomale che c’è il VAR e che c’è il fuorigioco. Vuol dire che loro erano in fuorigioco e i gol non sono validi, però sicuramente bisogna fare attenzione ai dettagli già dalla prossima partita. Il Sassuolo è una squadra che gioca il pallone come il Barcellona, anche se con qualità diverse, quindi bisogna stare ancora più attenti a questi piccoli particolari. Siamo in forma e siamo una buona squadra, dobbiamo limare alcune cose ma siamo sulla giusta strada».