Hutter ha due dubbi per Inter-Monaco: la probabile formazione

Oggi Inter-Monaco a San Siro nel match valido per l’ottava e ultima giornata della fase campionato della Champions League. Hutter, tecnico dei monegaschi, ha due dubbi da sciogliere. Uno a centrocampo e l’altro sulla trequarti. La probabile formazione per Inter-Monaco.

Dubbi da risolvere per Hutter a poche ore dalla partita tra Inter e Monaco. Se Simone Inzaghi ha avuto un vistoso dietrofront tra vigilia e giorno della partita, per Hutter non si verificherà ma il tecnico austrico è alle prese ancora con due ballottaggi da dover sciogliere. Uno riguarda la zona mediana del campo e l’altro il ruolo del trequartista. Nel primo caso, rimane in forse la presenza dal primo minuto dell’ex Juventus Denis Zakaria. Uscito malconcio contro il Rennes, lo svizzero è riuscito comunque ad agguantare la convocazione last minute. Ma la sua presenza dall’inizio è in dubbio. Pronto in caso Magassa. Sulla trequarti, invece, Hutter dovrà capire chi mandare in campo tra il russo Golovin e il giapponese Minamino. Si tratta di due giocatori molto interessanti, tecnici e di buona rapidità. Al momento, il russo sembra essere in vantaggio ma non è da scartare il sorpasso di Minamino nelle prossime ore. In avanti, viste le assenze contemporanee di Balogun, Ilenikhena e Biereth (non schierabile in Champions League), sarà Embolo il terminale offensivo. Di seguito la probabile formazione di Hutter per Inter-Monaco.

La probabile formazione di Hutter per Inter-Monaco

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.