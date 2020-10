Hofmann: “Montagne russe! Deluso per il punto. Lukaku…”

Jonas Hofmann è l’autore del momentaneo 1-2 in Inter-Borussia Monchengladbach. Un gol arrivato al minuto 84 che completa la rimonta tedesca. Ecco perché l’esterno destro esprime delusione al fischio finale.

MONTAGNE RUSSE – Jonas Hofmann descrive proprio così i minuti finali di Inter-Borussia Monchengladbach: “Ci sono state delle montagne russe di emozioni negli ultimi minuti. Abbiamo dovuto aspettare un po’ per vedere se il mio gol sarebbe stato valido o meno. Non molti avrebbero pensato prima della partita che avremmo preso qualcosa all’Inter. Dopo la partita, devo dire che sono un po’ deluso per aver ottenuto solo un punto. Abbiamo dato il massimo per cercare di tornare a casa col 2-1, ma non abbiamo difeso abbastanza bene il corner, il che è estremamente deludente. La partita ha preso davvero vita dopo il rigore. Non siamo stati bravi ad andare in avanti all’inizio della partita e non abbiamo trovato molto spazio. Forse non eravamo anche abbastanza sicuri di noi”.

LETTURE – Hofmann analizza poi il gioco dei nerazzurri: “La tattica principale dell’Inter è stata quella di giocare su Lukaku, che ha tenuto il pallone mentre il resto della squadra lo ha spinto e lo ha sostenuto. A volte è stata dura trovare un difensore davanti e dietro a Lukaku, ma credo che alla fine i nostri difensori abbiano fatto un buon lavoro. Ci siamo meritati di portare un punto con noi stasera”.

