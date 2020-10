Hofmann: “Inter grande squadra, sarà sfida importante. Siamo pronti”

Photo 83297347 AdnanV | Dreamstime.com

Jonas Hofman, centrocampista del Borussia Monchengladbach, a margine del pareggio contro il Wolfsburg, ha parlato, ai canali ufficiali del club tedesco, della sfida di Champions League contro l’Inter. Ecco le sue paroleJ

GRANDE SFIDA – Jonas Hofman è carico in vista di Inter-Borussia Monchengladbach, partita in programma mercoledì sera. Ecco le sue parole: «Sfida all’Inter? Non importa che abbiano perso il derby. L’importante è che mercoledì perdano di nuovo! Loro hanno sicuramente una grande squadra e sarà una grande sfida, proprio come ogni partita di Champions League, e dovremo dare il massimo. Tuttavia, penso che siamo preparati bene per la competizione, soprattutto quando iniziamo a recuperare i nostri giocatori infortunati».

Fonte: borussia.de