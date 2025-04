Hoeness: «Bayern Monaco, mai visti così tanti infortuni. Con l’Inter superarsi»

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha parlato in vista della prossima partita dei bavaresi contro l’Inter. L’ex stella si focalizza pure i numerosi infortuni.

MENTALITÀ DA CAROVANA – Uli Hoeness, presente nel programma Blickpunkt Sport, ha parlato dei tanti infortuni in casa bavarese. L’ex stella tedesca, oggi presidente onorario del club, si è espresso in questo modo anche in vista della prossima partita di Champions League contro l’Inter: «Voglio dire, sono al Bayern Monaco da molto tempo, ma non ho mai visto una serie di infortuni così gravi. Attualmente abbiamo cinque o sei giocatori titolari che staranno fuori per mesi. E nessuna squadra può davvero farcela. Ed è per questo che è davvero importante sviluppare una sorta di ‘mentalità da carovana‘, soprattutto per la partita di mercoledì. Perché è l’unico modo per vincere la partita, se tutti i giocatori superano se stessi. Nel senso, che non importa quanti giocatori siano fuori, il Bayern dovrà ignorare tutto e credere in se stesso per riuscire a battere l’Inter». Si tratta del ritorno dei quarti di finale e si ripartirà dall’1-2 dell’Allianz Arena di martedì scorso. Al netto delle parole di Hoeness, Vincent Kompany sorride per il recupero di Kingsley Coman e di Aleksandar Pavlovic.