Highlights Serie A | Napoli-Juventus 2-1: Conte punisce la sua ex

Napoli-Juventus, anticipo del sabato valido per la ventitreesima giornata di Serie A, termina con il punteggio di 2-1 per i partenopei. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Maradona.

PRIMATO CONFERMATO – Il Napoli ospita la Juventus in una sfida nella quale l’ex Antonio Conte vuole aumentare il divario sull’Inter seconda, attesa dalla sfida contro il Lecce di oggi 26 gennaio. Il match si presenta dalle due facce: nel primo tempo, si assiste a una Juventus solida, attenta in difesa e molto intraprendente in fase offensiva; nel secondo, il Napoli esce dagli spogliatoi con una testa diversa, approcciando alla frazione con quella mentalità e ferocia che rappresentano la cifra caratteristica del suo allenatore. Così, al primo gol in bianconero di Kolo Muani, al 43′, rispondono prima Franck Anguissa, con un colpo di testa vincente al 57′, e poi Romelu Lukaku, con un rigore trasformato al 70′. I partenopei si portano dunque a 6 punti di vantaggio sull’Inter, la quale sarà ospite del Lecce in una sfida nella quale non è assolutamente ammesso sbagliare.

NAPOLI-JUVENTUS 2-1, GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Napoli-Juventus ripreso dal canale YouTube della società partenopea.