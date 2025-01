Highlights Serie A | Empoli-Bologna 1-1: Italiano frena nella corsa al quarto posto

Empoli-Bologna, anticipo del sabato valido per la ventitreesima giornata di Serie A, termina con il punteggio di 1-1. Di seguito i gol e gli highlights della partita che si è giocata allo Stadio Castellani.

RALLENTAMENTO EMILIANO – L’Empoli strappa un pareggio importante, per il momento in cui è arrivato e per il tenore dell’avversario affrontato, nella sfida del sabato sera contro il Bologna. Il match si decide nel primo tempo: al gol dei toscani con Lorenzo Colombo, bravo a colpire da rapace d’area di rigore al 24′, segue il bel colpo al volo di Benjamin Dominguez al 44′, con Devis Vazquez che avrebbe però potuto fare qualcosa in più. Nella seconda frazione di gioco, sono soprattutto i rossoblù a creare occasioni da gol, ma né Jonas Odgaard né Sem Beukema riescono a superare il portiere avversario. Con questo pareggio, i rossoblù si portano a quota 34 punti, a 3 lunghezze di distacco (e una partita in meno) dalla Juventus quinta e 5 dalla Lazio quarta.

EMPOLI-BOLOGNA 1-1, GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SERIE A

Questo il video con i gol e gli highlights di Empoli-Bologna ripreso dal canale YouTube della società toscana.