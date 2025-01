Hernandez OK, ma 2 gialli severi! Moviola Sparta Praga-Inter (0-1) – CdS

Alejandro Hernandez ha diretto la partita tra Sparta Praga e Inter di Champions League. Prestazione positiva dello spagnolo, anche se ha estratto due ammonizioni decisamente eccessive. La moviola di Sparta Praga-Inter realizzata dal Corriere dello Sport.

MOVIOLA – La Uefa ha assegnato la partita tra Sparta Praga e Inter ad Alejandro Hernandez, esperto arbitro spagnolo di Lanzarote. Lui la gestisce bene, decidendo equamente negli episodi chiave della partita. Il primo arriva al minuto 12, quando Lautaro Martinez realizza il gol dell’immediato e definitivo 1-0. Il recupero di Dumfries su Birmancevic è perfettamente regolare, in quanto l’olandese va sul pallone. Prima del secondo gol nerazzurro, poi annullato, lo Sparta Praga reclama timidamente un rigore con Birmancevic. Ma Mkhitaryan tocca nettamente il pallone e non è mai penalty.

La moviola di Sparta Praga-Inter: l’arbitraggio di Hernandez

GOL E AMMONIZIONI – La moviola di Sparta Praga-Inter, stilata dal Corriere dello Sport, si concentra poi sul secondo nerazzurro, annullato, e su due ammonizioni. Nel caso del gol non convalidato di Dumfries, Dimarco è in posizione di fuorigioco millimetrica. Solo il SAOT (il fuorigioco semiautomatico) poteva riuscire a coglierlo. Mentre sui due gialli, il quotidiano romano tratta quelli estratti a Dumfries e Asllani. Sul primo, l’olandese crolla in area di rigore nel primo tempo, dopo aver avuto un contrasto con Laci. Non c’è nulla, ma troppo severo Hernandez a punire Dumfries con il giallo per simulazione. Non tutti i contrasti non sanzionabili sono puniti con la simulazione. E poi arriva l’ammonizione nella ripresa per Asllani, che allarga il braccio per prendere posizione, ma tocca leggermente l’avversario. Hernandez ancora una volta, troppo fiscale, estrae il giallo. Alla fine, Hernandez si prende comunque un 6,5 in pagella e il VAR 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna