Hernandez arbitro di Sparta Praga-Inter, una prima volta assoluta

PRIMA VOLTA – A dirigere Sparta Praga-Inter è l’arbitro Alejandro Hernandez, fischietto spagnolo di Lanzarote. Arbitro abbastanza esperto, visto che il suo debutto ai massimi livelli è datato addirittura 20 agosto 2012, in Real Saragoza-Valladolid di Liga Spagnola, mentre dal 2014 è un arbitro FIFA. In Europa non ha mai diretto una partita dell’Inter. Nel complesso ha arbitrato due gare della Juventus, unica squadra italiana ad essere arbitrata da Hernandez. Per la squadra torinese sono arrivate due vittorie, rispettivamente contro Zenit San Pietroburgo (4-2 del 2 novembre 2021) e contro il PSV Eindhoven (3-1 lo scorso 17 settembre). Quindi, oggi Hernandez in Sparta Praga-Inter sarà una novità assoluta per i nerazzurri.

Hernandez arbitro di Sparta Praga-Inter, il rendimento attuale

RENDIMENTO – Hernandez ha diretto finora tra tutte le competizioni ben 15 partite Spagna ed Europa. Ha estratto per 71 volte un cartellino giallo, ma solamente tre cartellini rossi. Segno di come si tratta di un arbitro abbastanza fiscale in certi frangenti, ma non proprio severissimo. Anche il dato sui calci di rigore conferma tutto ciò: solamente tre rigori assegnati.