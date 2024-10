Hermoso, da risorsa a rischio per l’Inter: ecco come Juric proverà a sfruttarlo

Nell’ultima sessione di mercato Mario Hermoso sembrava poter diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Poi l’approdo alla Roma, con la quale sfiderà i nerazzurri domenica sera. Ivan Juric ha un progetto preciso per lui.

QUELLO CHE POTEVA ESSERE – Nell’ultima calda estate di trattative Mario Hermoso sembrava essere l’innesto predestinato all’Inter di Simone Inzaghi. Il nome del difensore spagnolo continuava ad essere insistentemente accostato ai nerazzurri, che fiutavano l’affare a parametro zero. Poi le valutazioni della dirigenza nerazzurra hanno portato ad altri tipi di operazioni di mercato, improntate soprattutto a ‘svecchiare’ i reparti. Ecco che, sul finire della sessione estiva, l’Inter ha messo a segno il colpo Tomas Palacios, dal Tallares, lasciando alla Roma la possibilità di accogliere Hermoso, in scadenza con l’Atletico Madrid.

Hermoso, l’Inter solo un ricordo: ora la sfida da romanista!

MINUTAGGIO – Con la Roma, dov’è approdato all’inizio di settembre, Hermoso conta ancora pochi minuti, in tutto all’incirca 250′. Il difensore ha trovato più spazio in campo europeo, guadagnandosi una maglia da titolare contro Athletic Bilbao e Elfsborg nelle sfide di Europa League. In campionato, invece, ha fatto la sua presenza solo da subentrato in panchina. Questa tendenza, però, potrebbe presto cambiare, sbloccandosi proprio l’Inter. Quella che sarebbe potuta essere la nuova squadra di Hermoso, domenica diventerà una delle tante avversarie di Serie A. Ed Hermoso, probabilmente, l’affronterà proprio con la maglia da titolare della Roma.

INTENZIONE – Ivan Juric, infatti, sembra intenzionato a voler sfruttare lo spagnolo dal primo minuto e per un motivo bene preciso. Stando a quanto riporta Angelo Mangiante su Sky Sport 24, infatti, l’allenatore giallorosso proverà a contrastare la fisicità dell’Inter proprio con Hermoso nella difesa a tre completata da Mancini e Ndicka. La qualità di testa dell’ex Atletico Madrid permetterebbe di pareggiare i centimetri su palla inattiva contro i nerazzurri. Questo, dunque, il progetto di Juric per Roma-Inter, che nel frattempo prova a delineare le scelte anche per il resto dei reparti.