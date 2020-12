Hellas Verona-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 14ª giornata

SERIE A – 14ª giornata

Mercoledì 23/12/2020 ore 18:30 Le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter in Serie A

HELLAS VERONA INTER (3-4-2-1) (3-5-2) 1 SILVESTRI (C) HANDANOVIC 1 27 DAWIDOWICZ SKRINIAR 37 6 LOVATO DE VRIJ 6 17 CECCHERINI A. BASTONI 95 5 FARAONI HAKIMI 2 61 TAMEZE BARELLA 23 4 MIGUEL VELOSO (C) BROZOVIC 77 3 DIMARCO VIDAL 22 20 ZACCAGNI YOUNG 15 8 LAZOVIC R. LUKAKU 9 9 SALCEDO LAUTARO MARTINEZ 10 Allenatore I. JURIC A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN VERONA-INTER

Hellas Verona-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte PANCHINA 22 BERARDI (GK) (GK) PADELLI 27 25 PANDUR (GK) (GK) A. RADU 97 13 UDOGIE GAGLIARDINI 5 14 ILIC KOLAROV 11 15 CETIN SENSI 12 19 RUEGG RANOCCHIA 13 21 GUNTER PERISIC 14 23 MAGNANI ERIKSEN 24 36 AMIONE D’AMBROSIO 33 45 YEBOAH DARMIAN 36 72 DANZI 90 E. COLLEY INDISPONIBILI

10 DI CARMINE (infortunato)

11 FAVILLI (infortunato)

24 BENASSI (infortunato)

26 VIEIRA (infortunato)

29 KALINIC (infortunato)

89 DI GAUDIO (fuori lista)

BADU (fuori lista)

LARIBI (fuori lista)

VITALE (fuori lista) 7 A. SANCHEZ (infortunato)

8 VECINO (infortunato)

44 NAINGGOLAN (non convocato)

99 PINAMONTI (infortunato) SQUALIFICATI 7 BARAK – DIFFIDATI – – ULTIME NOTIZIE

Magnani sfida Gunter per guidare la difesa a tre di Juric, mentre l’interista Salcedo è insidiato da Colley per il ruolo di unica punta. Scelte praticamente obbligate negli altri ruoli, soprattutto a centrocampo. Darmian e Perisic oggi partono dietro nelle gerarchie rispetto ad Hakimi e Young, ma Conte può invertire le previsioni. Vidal più di Sensi da mezzala mancina, ma occhio al solito Gagliardini titolare.