Hellas Verona-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Hellas Verona-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 18.30. Partita valida per la quattordicesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Chiudere con la settima vittoria consecutiva sarebbe il miglior regalo di questo finale di 2020. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Ancora quattro assenti in casa nerazzurra, due per reparto. A centrocampo Vecino (infortunato) e Nainggolan (non convocato in attesa di cessione). In attacco Sanchez e Pinamonti, entrambi infortunati.

MODULO – Nonostante la possibile novità di fine anno (il 3-4-2-1), Conte difficilmente modificherà il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. L’idea che l’Inter possa sorprendere l’Hellas Verona solo attraverso un nuovo sistema di gioco è tutta da verificare.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nessun dubbio dietro. Il capitano Handanovic in porta. In mezzo de Vrij con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Ipotesi a sorpresa in mezzo. Sulle fasce Hakimi a destra e Young a sinistra sono favoriti sul jolly Darmian. Davanti alla difesa riecco Brozovic con Barella e Vidal mezzali, quest’ultimo in ballottaggio con Gagliardini e Perisic. Qualora giocasse il croato, spazio al 3-4-2-1.

ATTACCO – Tutto confermato in avanti. La coppia può essere formata solo da Lukaku e Lautaro Martinez, a cui al più si potrà affiancare il già citato Perisic sulla trequarti.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Hellas Verona in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov; Darmian, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic.

