Hellas Verona-Inter, probabili formazioni 33ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Hellas Verona-Inter è in arrivo nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione, come da calendario. Questo l’impegno nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno presso lo Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona per la partita della 33ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Inzaghi ha un altro jolly per riprendersi il posto nell’unico quartetto che conta. Ecco le probabili formazioni di Verona-Inter in Serie A

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Montipò; 23 Magnani, 6 Hien, 17 Ceccherini; 5 Faraoni ©, 61 Tameze, 28 Abildgaard, 3 Doig; 7 Verdi, 8 Lazovic; 19 Djuric.

A disposizione: 22 A. Berardi, 34 Perilli; 2 Zeefuik, 24 F. Terracciano, 25 Braaf, 26 Ngonge, 27 Dawidowicz, 29 Depaoli, 30 Kallon, 32 Cabal, 33 Duda, 38 Gaich, 42 Coppola, 77 Sulemana.

Allenatore: Marco Zaffaroni

Diffidati: Duda, Verdi (ed Henry).

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 4 Miguel Veloso, 9 Henry, 10 Hrustic, 11 Lasagna.

Altri giocatori: 21 Caia, 70 Bragantini, 80 A. Cissé, 83 Joselito.

Ultime notizie e ballottaggi: Dubbi di formazione ma anche di modulo per Zaffaroni, che potrebbe rispolverare la difesa a tre al posto del 4-4-1-1. Verso la panchina i jolly Dawidowicz, Depaoli e Duda, mentre Djuric resta in vantaggio su Gaich per il ruolo di terminale offensivo.

Hellas Verona-Inter probabili formazioni in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 45 V. Carboni, 90 Lukaku, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi, Dumfries e Mkhitaryan.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 8 Gosens, 37 Skriniar e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Le prossime due partite in programma (Roma in Serie A e Milan in Champions League) sono senza dubbio più impegnative e importanti, pertanto Inzaghi opterà per almeno una rotazione ragionata in ogni reparto. Torna il capitano Handanovic tra i pali al posto di Onana. A rifiatare saranno quasi sicuramente Bastoni, Darmian e Lukaku, probabilmente anche Mkhitaryan, che è in ballottaggio con Barella. Bellanova si candida dal 1′ e si rivede Dzeko.

Non perdere le ultime novità con Inter-News.it

TUTTO LIVE – Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Inter in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social iscrivendoti gratuitamente alla Membership (registrati subito nella pagina dedicata!) – per restare sempre aggiornato sull’Inter. E non perdere la doppia diretta pre-partita e LIVE con il post-partita dedicato in progamma come sempre sulla Inter-News Web TV sia su YouTube (iscriviti subito al canale e attiva la campanella per le notifiche!) sia su Twitch (seguici anche qui!). Cosa aspetti?