Hellas Verona-Inter: le formazioni ufficiali! Lautaro Martinez dal 1′ al posto di Sensi

Hellas Verona-Inter, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 2ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena presso lo Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona a partire dalle ore 20:45. Inzaghi può rilanciare Lautaro Martinez e tornare all’attacco di coppia, si siede Sensi. Correa in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter in Serie A

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 96 Montipò; 23 Magnani, 21 Gunter, 17 Ceccherini; 5 Faraoni (C), 78 Hongla, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Zaccagni; 18 Cancellieri.

A disposizione: 1 Pandur, 22 A. Berardi; 9 Kalinic, 11 Lasagna, 16 Casale, 24 Bessa, 27 Dawidowicz, 30 Frabotta, 31 Sutalo, 32 Ragusa, 61 Tameze, 99 Simeone.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Hellas Verona-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi