Hellas Verona, in 25 convocati contro l’Inter: due i recuperi

Trasferta delicata per l’Hellas Verona in programma domani a Milano contro l’Inter. Il club gialloblu ha rilasciato nella giornata di oggi i nomi dei convocati.

TRASFERTA – In vista della trasferta a Milano di domani sera, Paolo Zanetti ha rilasciato la lista dei 25 calciatori che andranno a San Siro per la gara tra Inter e Hellas Verona. Il tecnico degli scaligeri, per la partita di sabato alle ore 20:45, ha recuperato sia Tchatchoua in difesa che Tengstedt in attacco. Nel frattempo però, resta ai box dell’infermeria Faraoni che non prenderà parte alla gara al Meazza.

Inter-Hellas Verona, i convocati di Zanetti

NOMI – Questi i venticinque convocati di Paolo Zanetti:

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Oyegoke, Frese, Daniliuc, Valentini, Luan Patrick, Bradaric, Slotsager, Tchatchoua.

Centrocampisti: Lazovic, Kastanos, Bernede, Niasse, Serdar, Suslov, Duda, Cissé.

Attaccanti: Lambourde, Sarr, Tengstedt, Livramento, Mosquera, Ajayi.