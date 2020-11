Hazard: “Ora abbiamo l’Inter, dobbiamo allenarci per arrivarci...

Hazard: “Ora abbiamo l’Inter, dobbiamo allenarci per arrivarci in forma”

Condividi questo articolo

Eden Hazard

Eden Hazard ha parlato dopo la partita vinta dal suo Real Madrid contro l’Huesca in vista della gara di Champions League contro l’Inter

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Eden Hazard ai microfoni di Real Madrid TV a seguito della partita vinta dalle sue Merengues contro l’Huesca ed in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. «Sono stanco (ride, ndr). Ma – si legge su MundoDeportivo.com – voglio giocare a più giochi. Il punto di forma ottimale arriverà con più partite. Abbiamo un’altra partita tra tre giorni (due giorni, ndr) e dobbiamo continuare ad allenarci per arrivarci in forma».