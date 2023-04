Handanovic squalificato in Coppa Italia, titolare in Empoli-Inter? Le ultime

Handanovic causa squalifica non sarà a disposizione dell’Inter e di Simone Inzaghi in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro contro la Juventus. Per lui chance da titolare in campionato? Di seguito le ultime per quanto riguarda la porta.

CHANCE DA TITOLARE – Samir Handanovic in questa stagione ha perso la titolarità in favore di André Onana arrivato proprio in estate dall’Ajax. Il portiere camerunese – complice anche qualche problema fisico per lo sloveno -, ha avuto modo di dimostrare di meritare la titolarità salvando i nerazzurri in più occasioni, soprattutto in Champions League. In Coppa Italia per la gara di andata contro la Juventus, Handanovic ha ritrovato la maglia da titolare, ma nella sfida di ritorno non ci sarà proprio a causa dell’espulsione rimediata al termine della gara con i bianconeri e la famosa lite con Cuadrado. Per questo motivo il capitano dell’Inter potrebbe tornare titolare contro l’Empoli in campionato domenica alle 12:30, così da lasciare il posto allo stesso Onana per la sfida di Coppa Italia, ma ad oggi l’ex Ajax resta comunque in vantaggio.