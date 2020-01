Handanovic salva, Biraghi difende bene, Lautaro Martinez bomber – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Atalanta premia Handanovic come migliore. Bene anche de Vrij, Lautaro Martinez e Biraghi.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è Handanovic che prende 7,5. Lascia una pericolosa respinta a Toloi e per poco non ci scappa il gol. Sorpreso, ma incolpevole, sulla zampata di Gosens. Disinnesca il rigore di Muriel (24° in carriera) e salva l’Inter dalla seconda sconfitta interna in campionato.

IN CONTROLLO – Voto 6,5 per de Vrij. Non sarà stato il miglior Zapata, ma lui contribuisce a renderlo inoffensivo. Il lavoro si complica, quando sono prima Ilicic e poi Muriel a piazzarsi al centro.

BENE IN DIFESA – Biraghi prende 6,5. Bene nelle diagonali difensive, visto che gli capita spesso di fare il “quarto”. E, stando basso, non concede campo alle sgommate di Hateboer.

IN GOL – Lautaro Martinez prende 6,5. Doppia cifra in campionato e 15 in stagione, con il suo 4° sigillo nel primo quarto d’ora di gioco. Abbatte Toloi, impedendogli di pareggiare, ma il Var lo grazia: sarebbero stati rigore e rosso.