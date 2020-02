Handanovic, rodaggio pre-Juventus con la Sampdoria? Sensi ancora out

Sensi e Handanovic continuano a tenere in apprensione l’Inter, che giovedì se la vedrà contro il Ludogorets in Europa League mentre domenica a San Siro arriva la Sampdoria di Claudio Ranieri (vedi articolo). Andrea Paventi, durante la diretta di “Sky Sport 24”, fa il punto sul recupero dei due nerazzurri

IN ATTESA – Stefano Sensi e Samir Handanovic continuano a lavorare per tornare a disposizione dell’Inter. Andrea Paventi fa il punto sui due: «Per Sensi bisogna aspettare un po’ dopo il pestone preso contro il Napoli. Va meglio ma non rischierà contro la Sampdoria. Per quanto riguarda Handanovic salterà sicuramente la sfida di andata contro il Ludogorets in Europa League e potrebbe tornare con la Sampdoria per fare una gara di rodaggio prima della Juventus. Se il rodaggio non sarà con la Sampdoria, avverrà al ritorno di Europa League con il Ludogorets. Ci siamo per tutti e due, un pochino più seria la situazione di Sensi. Per Handanovic il problema è passato ma continua a sentire dolore anche con il tutore, passato quello tornerà tra i pali».