Handanovic regalo all’Inter, Lukaku solido, Lautaro Martinez doppio – GdS

La “Gazzetta dello Sport” nelle sue pagelle indica in Handanovic il migliore dell’Inter contro l’Atalanta. Bene anche Lukaku e Lautaro Martinez.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è Handanovic che prende 7,5. Babbo Samir anche se fuori tempo massimo per le feste ormai passate. Ma il suo è un regalo vero alla classifica dell’Inter. Oltre al rigore, i riflessi su Toloi.

SOLIDO – Lukaku prende 7. Solido che non si squaglia mai, ultima ancora di una squadra che nel secondo tempo non ne ha più e può solo appoggiarsi a lui.

ATTACCANTE VERO – Voto 7 anche per Lautaro Martinez. Doppia cifra per un giocatore doppio, attaccante rompiscatole (per gli avversari) e apriscatole (per i suoi). Che rischio però sul rigore..